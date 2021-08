Karl Killing ja Ariadne avaldasid singli "Segadus hinges"

Kuigi muusikud on tuntud põhiliselt ingliskeelse loomingu poolest, tekkis mõte Eesti Vabariigi taasiseseisvumispäeva 30. aastapäevaks luua loost eestikeelne versioon.

Segastest tunnetest jutustavat duetti toetab muusikavideo, mille aitas ellu viia Martti Hallik.

"Kuna Liina on pikalt olnud mu lähedane sõber, siis koostöö peale oleme mõelnud juba mitmeid aastaid. Olen siiralt õnnelik, et just Ariadne laulab minuga seda eestikeelset versiooni, kuna see on meie mõlema jaoks esimene kord. Koostöö sujub meil alati suurepäraselt -- oleme mitmeid kordi ka koos laule kirjutanud," rääkis Killing.

"Viibisin juuni alguses puhkusel, kus internetilevi polnud kõige parem. Ainuke laul, mis mul sel hetkel telefoni alla laetud oli, oli Karli äsja ilmunud singel "Powerless"," meenutas Ariadne.

Karl Killing ja Ariadne. Autor/allikas: Martti Hallik

"Tänu sellele juhusele oli meil lugu korduse peal ning nii pakkuski mu kihlatu välja, et võiksime teha sellest ühise uue versiooni. Mul on väga hea meel, et leidsime lõpuks Karliga viisi midagi koos ellu viia ja loodan, et sellest loost kõlavad välja kõik need emotsioonid, mis meil stuudios alati koos olnud on," lisas Ariadne.

Karl Killingu karjäär muusikas sai hoo sisse koosseisuga Beyond Beyond. Soolokarjääriga alustas Karl 2020. aasta sügisel ning lisaks oma singlitele "High Heels" ja Eesti laulu finaali jõudnud "Kiss Me", on Karl ka produtsent ja laulukirjutaja, olles teinud koostööd mitmete Eesti artistidega, nagu 5miinust, Villemdrillem, Elina Born, Pluuto, Grete Paia, Wateva jt.

Ariadne jõudis esimest korda avalikkuse huviorbiiti aastal 2016, mil tema YouTube'i laetud kaver video kodumaise produtsentide trio Cartooni lugudest läks Eestis viraalseks. Sellele järgneval aastal astus Ariadne üles Eesti Laulul, millel pälvis finaalis kuuenda koha ning samal aastal valisid Raadio 2 toimetus ja kuulajad Ariadne Raadio 2 ka aasta uustulijaks. Vahepeal on Ariadne saavutuste hulka lisandunud kaks R2 auhinda ning raadio MyHits tunnustus tiitliga "Best Artist on Instagram".