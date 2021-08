Loomaaia putukanäitus tutvustab väikeste elukate elutähtsaid ameteid

Tallinna loomaaia keskkonnahariduskeskuses on avatud uus koguperenäitus "Väikeste elukate elutähtsad ametid". Näitus kutsub avastama putukate põnevat maailma ning annab ülevaate putukate erilistest rollidest looduskeskkonna kujundajate ja säilitajatena.

Näitusesaalis leiab eksponaate, mille abil maailma kõigearvukama loomarühma rollijaotustega lähemalt tutvust teha. Infostendide ja videote kõrval saab putukamaailma kirevust uudistada nii elus kui ka prepareeritud putukate näol, nii nende elusuuruses kui ka läbi mikroskoobisilma.

Välja on pandud elusputukaid 12 liigist, kelle hulgast leiabki erinevate "ametite" esindajaid. Teiste seas võib kohata näiteks inimese käsivarre pikkuseid raagritsikaid, värviliselt küütlevaid õiepõrnikaid, Vana-Egiptuses pühaks peetud sõnnikumardikaid või tulnukaliku välimusega varitsusspetsialiste palvetajaritsikaid. Samuti on võimalik õppida, kuidas anda oma panus end ümbritseva keskkonna säilimisse. Seda kõike saab teha pea kohal hõljuva putukaparve all ning pideva suvise putukakontserdi saatel.

"Loodame, et näitust külastanud inimene saab paremini mõistma, kuidas nii iseenesestmõistetavana tunduv looduse toimimine on tegelikult selle üksikosade, väga paljude erinevate oskustega ja võimetega elusolendite, ühise kooseksisteerimise tulemus. Samuti toob näitus välja ka selle kooseksisteerimise hapruse ning mida nende suhetevõrgustike kahjustumine ka inimkonna jaoks tähendab," märkis näituse kuraator Leif-August Kirs.

Näitust täiendab Ameerika saatkonnavahendatud välinäitus "Tolmeldajate aed", mis on loodud Smithsoniani aedade ja USA Riikliku Loodusmuuseumi ühisprojektina.

Putukanäitus jääb avatuks 2022. aasta veebruarini. Näitus on eesti, vene ja inglise keeles. Väljapanekuga kaasnevad haridus- ja publikuprogrammid.