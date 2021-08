Johannes Tralla siirdub tänavu mootorratta asemel lähetusse karavaniga

Tralla kaaslaseks lähetuses on 1988. aasta Fiat, mille aknalt leiab hüüdlause "Hakuna matata".

Saates "Ringvaade suvel" tutvustas Johannes oma beeži sõiduriista veidi lähemalt. Ta leidis karavanil mootorratta ees mitmeid eeliseid, peamiseks oli asjaolu, et metsapeatusteks ei pea enam kohta otsima, kuna tualettruum on juba sõidukis olemas. "Keskealisele mehele ei ole see mitte väike rõõm," kommenteeris Tralla.

Saatejuht palus kaasliiklejatel mitte pahandada, kui ta kulgeb maanteel umbes 80-kilomeetrise tunnikiirusega. "Palju kiiremini selle masinaga sõita lihtsalt ei oleks ohutu."

"Kui me ringi askeldame oma kaamerate ja mikrofonidega, tulge julgelt ligi," julgustas Tralla inimesi. "Rääkige oma muredest ja rõõmudest, sest lõpuks olemegi me ju selleks mööda Eestimaad ringi sõitmas, et ka kõige kaugemate nurkade elamise võlu ja valu teile tutvustada."