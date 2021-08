Augusti lõpus toimub Viljandis esmakordselt rütmifestival

Dan Mayo on hinnatud trummivirtuoos, produtsent ja looja, kes on tuntust kogunud innovaatilise muusikakeelega koosseisus TATRAN. Festivali programmijuht Indrek Mällo sõnul on Iisraeli kohalik sensatsioon koos TATRAN-iga kiirelt rahvusvahelise džässimaailma tähelepanu köitnud.

"Instrumentaalsed ja indie'likud kõlad, kümned tuhanded jälgijad üle maailma ja peaaegu et loendamatud vaatamised sotsiaalmeedias aitavad hästi kirjeldada seekordse peaesineja tuntust," rääkis Mällo ja lisas, et Mayot peetakse trummimaailmas uueks kuumaks talendiks, kes aastate jooksul on koostööd teinud mitmete suurepäraste artistidega ning loonud rütmikõlasid suurtel lavadel.

"Näiteks tiirutas Mayo hiljuti mööda maailma ringi Mike Shinodaga, kes tuntud bändist Linkin Park," sõnas ta.

Dan Mayo annab festivali raames ka kaks meistriklassi.

Lisaks Iisraelist pärit peaesinejale astuvad sel aastal lavalaudadele ka Eesti noorema põlvkonna trummikaptenid Hans Kurvits ja Karl-Juhan Laanesaar duona Stonekiller 91, mis kannab endas tantsulisust ja muusikalist huumorit mängeldes osavalt rütmide ja kõlavärvidega.

Samuti annab soolokontserdi bändist Trad.Attack! tuntud rütmikosmonaut Tõnu Tubli, kes suudab trummide taga luua omanäolise ja võluva elektroonilise helimaastiku, mängides trummidel üheaegselt nii rütmide, meloodia kui ka harmooniaga.

"See on muusikaline kuuldemäng, mida lihtsalt peab nägema. Rütmilised lo-fi võnked ja tuttavlikud helikatked kõlavad samaaegselt, kattuvad ning lahtuvad elektroonilisse rütmiuniversumisse," iseloomustas Tubli kava Mällo.

Festivalilt leiab veel Marek Taltsi, Leonora Palu, Tiit Kevade ja Siim Angerpikki koostöökava Rütmiromantika: "Musicae poeticae", kus on kokku pandud erinevad instrumendid ning aegadetagused helisalvestised eesti luuletajatelt. Samuti Etnokonservide peo ning Aafrika Küla kõladele keskendunud interaktiivse ja kaasava löökpilli töötoa Reigo Ahvena juhendamisel.

Rüki galerii võõrustab sel korral laupäevaõhtust sündmust Drum Battle ning rütmimuusikud Rauno Vaher ja ENTROOPIKA x HEKSEL ehk Roland Seer ja Mats Eek hoolitsevad rütmikõlade eest linnakeskkonnas siin ja seal.

"Inspiratsioon festivali korraldamiseks tuleneb minu ja mu meeskonnakaaslaste suurest austusest rütmimuusika vastu. Sel aastal võtsime fookusesse trummid, aga meie suurem plaan on jätkata festivaliga, muuta see iga-aastaseks ning iga kord võtta fookusesse mõni uus rütmiinstrument. Tahame nelja päeva jooksul tutvustada isikupäraseid muusikuid ja suurepäraseid meistreid, kes oma musikaalsuse ja helikeelega rikastavad tänast maailma igal juhul," rääkis festivali peakorraldaja Elena Koit.

Viljandi esimene rütmifestival toimub 26.–29. augustini. Kontserdid toimuvad Viljandi Pärimusmuusika Aidas, Sakala keskuse hoovis ning Rüki galeriis.