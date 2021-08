Eleryn Tiit avaldas muusikavideo singlile "Homseni"

"Selle looga oli kohe alguses mingi "naljakas" tunne. Tundsin, et see on vestlus iseendaga. Isegi natuke irooniline vestlus iseendaga. Kirjutasin sellest, kuidas mulle ausalt nii väga meeldib oma kodus olla. Ja kui ma parasjagu naudin kodus olemist ja mitte millegi tegemist, siis võingi kõikidele kohustustele öelda, et "Okei, ma alustan homme". Aga kas ikka alustan?" kirjeldas laulja loo tagamaid.

Muusikavideo autor on Karl Anders Vaikla.