Taasiseseisvumise aastapäevaks salvestati Võrumaal "Kõnõtraadi" uusversioon

Ansambel Ummamuudu lugu "Kõnõtraat" on aastate jooksul saanud mitmeid uusi versioone. Kõige värskem versioon loost jõuab ETV eetrisse 20. augustil ülekantava Öölaulupeo raames ja see võetakse üles Võrumaal paksu metsa sees.

Iseseisvuse taastamise aastapäevaks loodud versiooni esitavad muusik Mari Kalkun ja Ummamuudu solist Meelis Leis.

"Minu lähtekohaks oli kannel, aga ka see Jan Rahmani kirjutatud laulutekst, kus on sees lumesadu ja ühelt poolt huumor, aga teiselt poolt midagi müstilist. Mind köitis just see müstiline külg," rääkis Kalkun saates "Ringvaade suvel".

Ta lisas, et Leis tuli tema ideega kiirelt kaasa.

"Sellisel moel, nagu me Ummamuuduga oleme teinud, seda me mängime ikka jätkuvalt edasi nii kaua, kui tahtmist ja kutsumist üritustele on, aga need arranžeeringud ja seaded on tegelikult põnevad," sõnas Leis ja lisas, et uue versiooni tegemine on ka põnev väljakutse.

Eesti rahva südametesse lauldud "Kõnõtraat" jõudis esimest korda inimeste kõrvu aastal 1994, saavutas kohe hitistaatuse ja võitis muuhulgas ka kõige esimese Raadio 2 aastahiti tiitli.

Aastate jooksul on "Kõnõtraati" kaverdanud paljud. Oma versiooni sellest loost on teinud näiteks Elina Born ja Stig Rästa, Smilers ning No Big Silence. Samuti on lugu jõudnud võrukeste laulupeo repertuaari.