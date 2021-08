Jüri Kamenik: vihmane hilissuvi püsib kaks kuud, tõelist suvesooja enam ei tule

Ilmateadlane Jüri Kamenik tõdes, et soe ja päikseline südasuvi on selleks aastaks läbi ning kohale on jõudnud vihmasem hilissuvi, mis võib kesta lausa kaks kuud.

"Kuna ilm muutus juuli lõpuga päris järsult ja läks sajusemaks, siis ikkagi võib öelda, et juuliga sai südasuvi läbi ja nüüd on hilissuvi. See hilissuvi võib nüüd minna veel oma kaks kuud, kus on pidevalt 14–19 kraadi sooja, võib olla mõnel päikselisemal päeval ka 20–22 kraadi, aga üldiselt selline ilm, nagu siin viimasel ajal on olnud," rääkis Kamenik "Vikerhommikus" ja lisas, et vihmaste päevade sekka võib sattuda ka mõni kuivem päev.

Kamenik nentis ka, et aasta peale on võtta vaid teatud hulk soojust ja kui osa suvest on väga palav, siis teine osa peabki jahedam tulema.

"Ööpäeva keskmise järgi ma vaataisn ka, et alles 17. augustil paistab, et õhutemperatuur oli langenud alla 15 kraadi, mis tähendab südasuve lõppu," märkis ta, et päikselist ilma jagus siiski üsna kauaks.

Sügise poole on oodata ka vananaiste suve, ent selle jaoks on vaja öökülmasid, et lehed puudel värvi vahetada saaks. Öökülmasid võib Kameniku sõnul kõige varem oodata septembri teises pooles.

"Mõnikord räägitakse juba augusti lõpus, et on vananaiste suvi, sest on ilusad kuivemad päikselisemad päevad, aga tegelikult see on ikkagi päris suvi. Ütleme niimoodi, et septembri lõpp ja oktoober eriti on klassikaline vananaiste suve aeg – ilmad on päikselised, puud on juba värvilised ja ööd võivad olla päris külmad," selgitas ta.