Nädalavahetusel toimub Eestis Baltimaade suurim koertenäitus

21. ja 22. augustil toimub Harjumaal Luigel Eesti Kennelliidu korraldatud rahvusvaheline koertenäitus Balti Võitja 2021. Tegu on suurima koerandusüritusega terves Baltikumis, kus kahe päeva jooksul võistlevad tiitlite nimel ligi 2400 koera 260 eri tõust.

Kahepäevasel koertenäitusel on kummalgi päeval osalemas ligi 1200 koera, kes võistlevad auväärsetele tiitlitele (Balti Juuniorvõitja, Balti Võitja ja Balti Veteranvõitja) ja sertifikaatidele, mida antakse välja vaid parimatele. Neljajalgseid sõpru hindab rahvusvaheline kohtunikepaneel – lisaks kohalikule žüriile hindavad koeri eri Euroopa riikidest pärit kohtunikud, kuid kaugeim kohtunik on Eestisse tulemas Peruust.

Näituse algus on mõlemal päeval kell 10 ja orienteeruv lõpp kell 18. Lisaks näitusele on võimalik uudistada ka erinevate kauplejate poolt pakutavaid tooteid alates koertemaiustustest ja söödast lõpetades pesade ja puuridega. Päeva jooksul jagub tegevust tervele perele, täpsem info ürituse ajakava ja programmi kohta on leitav Eesti Kennelliidu kodulehel.

Balti Võitja on Balti riikide kennelliitude poolt korraldatav koertenäitus, mis toimub igal aastal ühes kolmest Balti riigist. Sel aastal on korraldajariik Eesti ja näitus toimub Luige näitusväljakul. Koertenäitusele tulevad koeraomanikud saama ekspertarvamust enda koera kohta, kasvatajad hinnangut enda aretustegevusele ja pileti ostnud pealtvaatajad tutvuma erinevate koeratõugudega.

Seoses valitsuse piirangutega tuletavad korraldajad meelde, et näitusele pääsevad ainult vaktsineerimiskuuri läbinud isikud, COVID-19 haiguse läbipõdenud isikud või negatiivse testitulemusega isikud. Soovi korral on võimalik teha tasuline kiirtest näituse sissepääsu juures.