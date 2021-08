Viljandi taastas Eesti suurima metsavennapunkri

Viljandi vald taastas Holstre ja Mustla vahel Ennuksemäe talu metsades asunud metsavennapunkri, mis on nüüd Eesti suurim metsavendade ajalugu kajastav paik. Ennuksemäe metsavennapunker on avatud kõikidele huvilistele ja seal saab vajadusel ka ööbida.

Ajaloolane Jaak Pihlak ütleb, et Ennuksemäe metsavennapunkri rajasid teise maailmasõja lõpuaastal vennad Jaan ja Evald Sova, kes olid Nõukogude okupatsioonivõimu eest metsa põgenenud.

"Sügisel 1944, kui Punaarmee oli sisse tulnud, hakati seda ehitama, ja juba veebruaris, 21. veebruaril 1945, tungis NKVD rühm siia punkrisse või õigemini tegi haarangu siin, ja tulevahetuses sai surma seitse metsavenda. Viis sai haavata või võeti elusalt kinni. Nii et kokku oli 21. veebruaril 1945 siin punkris 12 inimest," kirjeldas ajaloolane Jaak Pihlak. "Need mehed tegelikult ju mõtlesid selle peale, et ühel hetkel tuleb valge laev ja toob meile tagasi meie vabaduse. Sellepärast nad siia punkri rajasid ja sellepärast nad siin ka ennast varjasid."

Teadaolevalt oli Ennuksemäe üks suuremaid metsavennapunkreid Eestis, mis pealegi oli ehitatud mäe sisse.

Taastatud punkris on kaks sisse- ja väljapääsu, kuus nari, köetav pliit ja tunnel, mis ühendab punkrit mäe jalamil asuva sissepääsuga. Vastvalminud punker on viis aastat tagasi põlengus hävinud punkri oluliselt turvalisem koopia, sest puidu all on betoonist seinad, lagi ja põrand.

"Me loodame, et inimesed suhtuvad mõistvalt - mida siia tuuakse, see siit ka ära viiakse. Aga siin on kindlasti hästi põnev teha teatud seltskondadel ööbimisi, tähtpäevi tähistada. Kõik on oodatud. Me oleme mõelnud et ta ei ole tuleohtlik, muidugi samas peab olema ettevaatlik. Siin on pliit, siin saab süüa teha. Ise olen ma siin ööbinud, kui väljas oli -25 kraadi, siin oli väga tore olla vabariigi aastapäeval," ütles Viljandi vallavanem Alar Karu.