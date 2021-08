"Kiirete ja vihaste" kümnes film jõuab kinodesse 2023. aasta aprillis

Äsja kinnitati, et filmi "Kiired ja vihased" kümnes ehk eelviimane osa jõuab kinodesse 7. aprillil 2023.

Justin Lini film pidi kinodesse jõudma juba sel aastal, ent koroonaviiruse tõttu lükkus graafik edasi ja sel aastal linastus hoopis "Kiirete ja vihaste" üheksas osa ("F9"), kirjutab Variety.

Näitlejate nimekirja ei ole veel avaldatud, ent arvatakse, et filmis teeb taas kaasa Vin Diesel. Lisaks teevad tõenäoliselt rolli ka Tyrese Gibson, Sung Kang, Chris Bridges, Jordana Brewster ja Michelle Rodriguez. Dwayne Johnson on aga öelnud, et teda rohkem "Kiiretes ja vihastes" ei näe.

Nii 10. osa kui ka 11. ehk viimase osa võtetega alustatakse 2022. aasta jaanuaris.

Selle aasta juunis kinodesse jõudnud "Kiirete ja vihaste" üheksas film osutus väga menukaks. Filmi ülemaailmne kassatulu on üle 500 miljoni dollari (ligi 427 miljonit eurot).