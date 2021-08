Rainer Ild avaldas teise albumi "Akimbo"

Rainer Ild kinnitas, et alustas "Akimbo" kirjutamist juba 2019. aasta lõpus. "Võtsin endalt lubaduse, et nüüd kirjutan, lindistan, produtseerin iga nädal ühe uue laulu algusest lõpuni, ma tegin seda umbes 30 nädalat kuni mul lõpuks tuli nii palju muud elu vahele, et ma ei saanud enam samas rütmis jätkata," kinnitas ta ja lisas, et selleks ajaks oli tal kokku saanud umbes 40 uut laulu, millest nad valisid lõpuks välja 11.

Kahe laulu vokaalid "Akimbo" albumilt laulis Rainer Ild sisse enda telefoni mikrofoni, pärast avastust, missugust heli selline moodus tekitab. "Ma olen seda nippi nüüd päris mitu korda kasutanud erinevate instrumentide lindistamisel," lisas ta.

Album "akimbo" sisaldab 11 lugu, loos "Moist" loos teeb kaasa Robert Linna ning "Red Lightsil" bänd Steps to Synapse, "Big waste" alguses laulab Rainer Ildi vennatütar Pauliina Ild.