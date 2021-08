Lorde avaldas uue loo "Mood Ring"

Lorde sõnul räägib uus lugu vaimse tervise hoidmise viisidest satiirilises võtmes, kirjutab Consequence.

"Seda lugu ja albumit kirjutades vaatasin ma ajas tagasi 1960ndatesse, lillelaste aega. Ma tahtsin mõista, mis tunne on end ühiskonnast eraldada ja otsast peale alustada. Toonast aega ja tänapäeva võrreldes taipasin, et nii heaolu kui ka pseudo-heaolu, nii spirituaalsuse kui ka pseudu-spirituaalsuse jooned on väga sarnased. Veganlus, viirukite põletamine, kristallid, taro kaardid, horoskoobid – need asjad olid hinnas siis ja on ka praegu," rääkis laulja.

Loole valmis ka muusikavideo: