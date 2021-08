Netflix avaldas pildid Debickist ja Westist printsess Diana ja prints Charlesina

Debicki võtab rolli üle Emma Corrinilt, kes kehastas Dianat neljandas hooajas, mil Diana kohtus noore prints Charlesiga (Josh O'Connor) ja õppis ülemaailmse tähelepanuga toime tulema, kirjutab Variety.

Neljas hooaeg kajastas ka Diana söömishäireid ja afääri James Hewittiga (Daniel Donskoy), pärast seda, kui ta kuulis Charlesi ja Camilla Parker Bowlesi (Emerald Fennel) suhtest.

Viienda hooaja tegevus toimub 1990ndatel ning jutustab muu hulgas ka Diana ja Charlesi lahutusest. Ei ole teada, kas viies hooaeg kajastab ka Diana surma 1997. aastal või jääb avarii näitamine kuuendasse hooaega. Kuues hooaeg saab olema ka sarja viimane.

Lisaks Debickile ja Westile teevad uues hooajas kaasa Imelda Staunton (kuninganna Elizabeth II), Jonathan Pryce (prints Philip), Lesley Manville (printsess Margaret) ja Jonny Lee Miller (peaminister John Major).

Viienda hooaaja võtted algasid juulis ja toimuvad Ühendkuningriigis.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE