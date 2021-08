Rita Ray: kurvem periood on minu elust lahkunud

Hiljuti uue singli välja andnud muusik Rita Ray tõdes, et ta uus materjal on inspireeritud rõõmsamatest tunnetest kui varasemad lood.

"Ma arvan, et uus lugu, album ja kogu materjal on inspireeritud natuke rõõmsamatest sündmustest minu elus kui kurvemast perioodist. Hea on tõdeda, et see periood on lahkunud ja olen täitsa heas kohas omadega," rääkis ta R2 "Hommikus!".

Ray lisas, et muusikat tehes on emotsionaalne pool tema jaoks väga oluline.

"Muusikaline aspekt on minu jaoks kõige olulisem. Et enda süda saaks pärast rahu ja mõnusa tunde," tõdes ta.

Hiljuti esines Ray ka Paides Arvamusfestivalil.

"Audience oli üli soe. Kõik võeti kahe käega ja avasüli vastu. Ma ei ole vist see suvi kogenud paremat publikut kui Paide Arvamusfestivalil," märkis ta.