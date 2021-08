Toiduteadust tutvustav koguperesaade "Magus molekul" tuleb taas

Septembrikuus toimuva Eesti toidu kuu raames ekraanile jõudev saatesari tõstab esile kodumaiseid toiduaineid ning innustab lapsi köögis rohkem katsetama.

"Tulevik sõltub ju just meie lastest ning seetõttu on oluline neid juba varakult end ümbritsevat uurima suunata," leiab saate toimetaja Helen Saluveer. "Ja miks mitte teha seda koduses köögis, kus avastamisrõõmu jätkub tohutult palju ja saab turvaliselt vanemate või õdede-vendadega koos süüa ning teaduskatseid teha."

"Teaduskatsete tegemisel on Aigarile saadetes abiks Sohvi (9), Freya (10) ja Oliver (11) – kõik VIVITA aktiivsed liikmed, kes paistsid meile silma oma uudishimu, nutikuse ja teadushuviga," sõnas saate produtsent Maria Uppin.

"Saateproduktsioonis osalemine on andnud meile võimaluse oma leiutamislabori köögieksperimentidega jõuda laiema publikuni," rääkis laste ja noorte loovuskiirendi VIVITA juht Mari-Liis Lind. "Me usume, et toiduga mängimine ja katsetamine on vahva esmatutvus teaduskatsetuste põnevasse maailma ning oleme kindlad, et meie noorte teadus- ja kokkamishuvi on nakkav kõigile väikestele ja suurtele televaatajatele."

Igas "Magus molekul" episoodis valmistatakse süüa ja viiakse toiduainetega läbi lihtsaid, kuid põnevaid teaduskatseid. Teaduse poolt esindav Aigar Vaigu on füüsik ja menuka teadussaate "Rakett69" juht, toiduvalmistamist juhtiv Merle Liivak on ajakirja EMA peatoimetaja ning mitmete kokaraamatute autor. Saated on loodud 5-10-aastastele lastele, retsepte ja teaduskatseid võiksid lapsed järgi teha koos oma vanemate õdede-vendade või isade-emadega.

Laste toiduteadussaate "Magus molekul" kolmanda hooaja saated on eetris alates 7. septembrist teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00 ETV2 kanalil. Hiljem on saated järelvaadatavad ETV2 ja Lasteekraan.ee veebilehtedel.

Möödunud aastal pälvis saade Eesti Teadusagentuuri peapreemia teaduse ja tehnoloogia populariseerimise eest audiovisuaalse ja elektroonilise meedia abil.