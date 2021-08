Tallinna loomaaias saab linnu- ja loomahäälte kõrval kuulda ka harfihelisid

Muusikat loomaaias on võimalik veel nautida 25. augustil.

"Selle suve esimesel kontserdil saime kinnituse, et kontsert erilises kohas annab muusikale uudse kõlapildi," kõneles Muusikute fondi PLMF juht Pille Lill. "On hea meel, et publik ka sel aastal on leidnud tee toredatele kontsertidele."

Kahe õe, Kadri ja Liis Jürgensi kontserdi kava on mitmekülgne, hõlmates selliseid heliloojaid nagu Händel, Vivaldi, Dussek, L. van Beethoven, Haydn, Pärt, Purcell, Hasselmans ja Grieg.

Kadi Jürgens on särav noor metsosopran, kes on Muusikute fondi PLMF Marje ja Kuldar Singi nimelise preemia noor laulja 2018 laureaat. Ta lõpetas suvel 2021 ainsana kõrgema tunnustusega Flandria Ooperi juurde kuuluva Rahvusvahelise Ooperiakadeemia Gentis, Belgias ning on praegusest hooajast ka sealse ooperimaja noor solist. Ta on õppinud Tallinna muusikakeskkoolis viiulit ja flööti ning klassikalise laulu õpinguid alustas Georg Otsa nimelises Tallinna muusikakoolis jätkates Eesti muusika- ja teatriakadeemias (EMTA). 2018/2019 õppis Kadi vahetusüliõpilasena Belgias Antverpeni Kuninglikus Konservatooriumis. Tema lauljaks kujunemist on oluliselt mõjutanud kaasaegne muusika ja vabaimprovisatsioon ning talle on kirjutanud teoseid heliloojad nii Eestist kui ka välismaalt.

Liis Jürgensi isikus on kokku saanud helilooja, harfimängija ja improvisaator. Tema muusikale on omane kujundlik mõtlemine ja visuaalsuse tõlkimine muusikasse. Liis lõpetas 2009. aastal Eesti teatri- ja muusikaakadeemia magistriõpingud harfi erialal. Samas täiendas ta end ka kompositsiooni erialal. Vahetusüliõpilasena õppis ta 2005/06 Viini Muusika- ja Kaunite Kunstide Ülikoolis prof. A. Blovsky-Milleri harfiklassis.

25. augustil kell 19 kuuleb publik Eestis ainsana klassikalise muusika valdkonnas tegutsevat akordioniduot Mikk Langeproon ja Henri Zibo. Ettekandel tulevad Boellmann, Mussorgski, Tšaikovski jt.

Kontserdid toimuvad loomaaia keskkonnahariduskeskuse auditooriumis ning kontserdile pääseb loomaaia piletiga.