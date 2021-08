Palivere põhikoolis toimus "Rakett 69" laager

Palivere põhikooli teadushuviliste õpilaste päevad on sel nädalal möödunud teineteisega praktiliste nuputamisülesannete lahendamises mõõtu võttes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Nagu "Rakett 69" saates on ka siin edu võtmeks reaalainete hea tundmine. Ülesannete täpne kirjeldus jääb ürituse reeglite järgi väljaspool laagrit saladuskatte alla, et avastamisrõõmu oleks ka neil, kes tänavu hiljem mõnest laagrist osa saavad.

Noortele meeldib oma teadmisi proovile panna ja end arendada.

Laagri ühe juhendaja ja Palivere põhikooli õpetaja Kristel Terepingi sõnul pelgas koolipere alguses veidi, kui nad laagri korraldamise võimalusest kuulsid, aga otsustati siiski kaasa lüüa.

"Kui selline võimalus meile kevadel pakuti, siis muidugi me pidime proovima. Esialgu oli küll meil selline tunne, et ah, üle Eesti tahetakse nii palju kindlasti, mingi väike maakool - kindlasti ei õnnestu saada sinna, aga näete, õnnestus raketi pardale saada," rääkis Tereping.

Kokku peaks selle aasta jooksul "Rakett 69" teemalistes laagrites osalema 10 000 last.