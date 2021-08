OTSE reedel: kooslaulmispidu "Sõida tasa üle silla" Narvas

Kooslaulmispeo eesmärk on viia kokku eri rahvustest, erineva emakeelega ja erinevates regioonides elavad inimesed, et koos laulda südamelähedasi laule tähistamaks Eesti taasiseseisvumise 30. aastapäeva. Kooslaulmispidu on Narva ametlik osa üle-eestiliselt aastapäeva peost.

Unikaalne kontsertetendus viib publiku ajareisile. Kujuteldaval sillal kohtuvad erinevad ajastud, rahvused ja keeled. Mis ikkagi toimus Kreenholmi ajal? Mida tegid Konstantin Päts ja Lydia Koidula Narvas? Milliseid mõtteid mõlgutas Igor Severjanin ning kuidas meenutavad kohalikud inimesed 30 aasta tagust aega? Narvat ühendavateks sildadeks ongi inimesed ja ajastud.

Kooslaulmispeo "Sõida tasa üle silla!" repertuaaris on Narvale iseloomulikud rahva lemmiklood. Lauldakse nii eesti, vene, valgevene, ukraina kui ka ingeri laule. Lavale tulevad "Sõida tasa üle silla", "Ta lendab mesipuu poole", "Pesnja pro Narvu", "Po kamuškam", "Vihma sajab kak s vedra", "Lutšije devuški v Narve", "Kalinka Malinka", "Laul Põhjamaast", "Isamaa ilu hoieldes", "Ei ole üksi ükski maa", "Kauges külas", "Eilne päev". Lauliku leiab SIIT!

Koorijuhtidena astuvad lavale Marina Kossolapova, Indra-Mirell Zeinet ja Oliver Povel Puusepp, rahvusvähemuste koori juhivad Maria Vassilejeva ja Nadežda Moskaljova, kontsertmeister on Olga Sergejeva. Solistideks on Sofia Rubina, Mirtel Põdra, Rafael Sharafetdinov, Alina Vorontšihhina, Vladimir Tšerdakov, Beatriche Huber, Indra-Mirell Zeinet ning Oliver Povel-Puusepp.

Kooslaulmispeo eeslauljateks on kohalikud solistid, Narva eesti keele maja tandemkoor, Narva muusikakooli laste segakoor, Narva muuseumi folklooriansambel Suprjadki ja rahvusvähemuste koor. Tandemkoori eesmärk on ühendada keele- ja kultuuriõpe ning aidata kaasa eri rahvuste lõimumisele. Tandemkoor ühendab endas 30-40 eri rahvusest lauljat, kes enamuses on pärit Ida-Virumaalt.

Kontsertetendus toimub Narva EV100 pargis, mis rajati Eesti Vabariigi 100 sünnipäeva auks.