Suri sudokute ristiisaks kutsutud Maki Kaji

2008. aastal märkis Kaji ühes kõnes, et 1984. aastal avastas ta mängu Number Place, mis talle väga meeldis ja mille ta seejärel sudokuks ümber nimetas ja kohendas, kirjutab The New York Times.

"Ma tahtsin, et mängul oleks Jaapani-pärasem nimi. Mõtlesin selle nime välja 25 sekundiga," rääkis Kaji toona.

Koos kahe lapsepõlvesõbraga lõi Kaji ettevõtte Nikoli, mis avaldab mõistatusi sisaldavaid ajakirju ja raamatuid. Tänu Nikolile jõudis sudoku ka massidesse ja sellest kujunes peagi väga populaarne loogikamäng. Nikoli andmete kohaselt on sudokut lahendanud üle 200 miljoni inimese ning igal aastal korraldatakse ka sudoku maailmameistrivõistlusi.