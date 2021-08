PIME festival avab linnarahvale pimedate maja

PIME kavva mahub erinevaid tegevusi nii toas kui ka õues. Kell 13.00 avab päevajuht, näitleja ja kirjeldustõlk Mihkel Tikerpalu festivali. Peale avamist esinevad PPÜ puhkpilliorkester, koor ja solist Maarja-Liis Orgmets. Kogu päeva jooksul on avatud pimedate ja vaegnägijate käsitöö laat. Põnevaid avastusi pakub kogemusrada "Elamused pimeduses", mis võimaldab nägijatel kogeda mitmeid tegevusi ja takistusi, millega pime inimene igapäevaelus kokku puutub. Raja käigus leiab vastused küsimustele: kuidas pime liigub, kuidas arvutit kasutab, kuidas köögis toimetab, kuidas pime sporti teeb? Rada saab läbida silmaklappidega ja koos pimegiidiga.

Festivali ajal avab oma uksed ka Blind Sound stuudio ning välilaval toimuvad stuudio kureeritud kontserdid tuntud Eesti artistide ja bändide poolt. Lavale astuvad Ziggy Wild, Flamma ja Kirot ning plaanis on ka üllatusi.

Kogu ühepäevase festivali vältel toimub värvipood Spekter tänavakunsti jam ning on avatud pood. Spekter esitleb ka uut graffiti-väligaleriid – kunstnikud Aj collective, Izak One, Martin Rattas, Moodbreakers, The Painting Monkeys, SELJO jt katavad maalingutega viis seina.

Ilusalong Ilumari viib läbi huulepulga valmistamise töötoa ning lastele on avatud tegevusnurk, kus toimuvad kosmeetika töötoad, saab kaunistada end ajutiste tattoodega ja teha kõrvarõnga-auke.

Külastajaid ootavad tänavatoit ja kodukohvik.

"Tondi 8A maja Tallinnas on selle ehitamise algusest kuulunud pimedate organisatsioonidele ja olnud nägemispuudega inimestele "teiseks koduks", kuna majas tegutseb aktiivne tegevuskeskus," selgitas PPÜ tegevjuht Helen Künnap toimumiskoha ja sündmuse tausta.

"PPÜ üheks eesmärgiks on tõsta ühiskonnas nägemipuudega inimeste suhtes teadlikkuse ja mõistmise taset ning sellest ideest on kantud ka PIME festival. Mittetulundusühinguna on meil keeruline leida rahalisi vahendeid hoone korrashoiuks, seetõttu oleme avatud kõikidele võimalustele – lisaks meile endile on majas ka rendipinnad – ja tegeleme pidevalt toetajate otsimisega. Me oleme ääretult rõõmsad, et pimedate majast on saamas Tondi piirkonna loomemaja, kus on oma koha leidnud mitmed kunstnikud, muusikud jt. Need on inimesed, kes ei ole ole siin majas lihtsalt rentnikud, vaid kaasamõtlejad, kes soovivad ka ise panustada maja ja kogukonna heaollu," lisas ta.

Allan Luberg värvipoest Spekter lisas: "Oleme siin majas tegutsenud üle nelja aasta. Meil on oma naabritega olnud algusest peale väga hea klapp ning meile meeldib siinne üleüldine energia. Oleme siia toonud palju loomeinimesi ning tänaseks päevaks on Tondi 8A kunsti- ning muusikainimeste seas juba päris hästi teada nö. nurgatagune. Festivali mõtet oleme ideetasandil veeretanud ca paar aastat ja täna tundub see kõik väga loogilise sammuna. Loodetavasti saab sellest tore iga-aastane sündmus, mis rikastab nii Tallinna kultuurielu, kui toob ka tähelepanu Põhja-Eesti Pimedate Ühingule."