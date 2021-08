20. augusti pidulikud sündmused jõuavad ERR-i kanalite vahendusel kõikidesse kodudesse

20. augustil möödub 30 aastat Eesti iseseisvuse taastamisest. Pidulik päev on täis eriilmelisi sündmusi, millest saab Eesti Rahvusringhäälingu kanalite vahendusel osa nii Eestis kui ka võõrsil. Läbi nädala jõuavad kuulajate-vaatajateni mitmed iseseisvuse taastamise teekonda tähistavad saated.

20. AUGUSTI OTSEÜLEKANDED

Kõiki piduliku päeva ülekandeid saab veebis jälgida ERR.ee portaali vahendusel

Kell 6.55 Pidulik riigilipu heiskamine Pika Hermanni torni

Otseülekanne: ETV ja ETV+, Vikerraadio

Toompeal Kuberneri aias toimuval sündmusel peavad kõne riigikogu esimees Jüri Ratas, peaminister Kaja Kallas, 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme ja Islandi parlamendi spiiker Steingrimur J. Sigfusson. Õnnistussõnad ütleb Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peapiiskop Urmas Viilma. Saatejuht on Taavi Eilat.

Kell 12.00 20. Augusti Klubi ja XIV riigikogu pidulik istung

Otseülekanne: ETV ja ETV+

Pidulikul sündmusel peavad kõne president Kersti Kaljulaid, riigikogu esimees Jüri Ratas, 20. Augusti Klubi president Ants Veetõusme ning paljud teised, kes on olulised Eestile ja kellele on oluline Eesti. Saatejuht on Taavi Eilat.

Kell 15.00 Naise vaim ja vägi. Kontsert Kuberneri aias

Otseülekanne: ETV ja ETV+, Vikerraadio

Iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva puhul teevad 30 armastatud Eesti naisartisti koos Tehnikaülikooli Akadeemiline Meeskoori ja Valter Soosaluga kummarduse vabale Eestile. Lavale astuvad Mari Jürjens, Naised Köögis, Anne Veski, Liisi Koikson, Liis Lemsalu, Anett, Anna Pärnoja, Birgit Sarrap, Tanja Mihhailova-Saar, Dagmar Oja ja Kaire Vilgats, Tuuli Rand ja Kristel Aaslaid, Evelin Võigemast, Rita Ray, Lenna, Swinging Sisters, Elina Born, Laura Prits, Getter Jaani, Elerin, Inga, Rahel ning Kadri Voorand. Saatejuht on Urmas Vaino.

Kell 17.00 Eesti Vabariigi presidendi vastuvõtt Kadrioru lossi roosiaias

Otseülekanne: ETV ja ETV+, Raadio 4

Viipekeelse tõlke ja eestikeelsete subtiitritega presidendi kõnet vahendab kell 18 ETV2

Otseülekanne Kadrioru lossi roosiaiast, kus president Kersti Kaljulaid võõrustab iseseisvuse taastamise aastapäeva puhul külalisi. Suvise meeleolu loovad muusikud Erki Pärnoja ja Anna Kaneelina, pidupäevakõne peab riigipea ning üle antakse iseseisvuse taastamise tänukivi. Saatejuhid on Grete Lõbu ja Mirko Ojakivi.

Kell 18.40 Üle-eestiline öölaulupidu "Vaba Eesti!"

Otseülekandes vahendavad suursündmust ETV, ETV2, ETV+, Vikerraadio, Klassikaraadio

Ligi pool sajandit kestnud Nõukogude okupatsiooni viimasel kümnendil hakkasid järjest avalikumalt kõlama laulud, millel sõnumiks vabadus. Isegi kui see sõnum ei kõlanud veel otsesõnu, tundsime me ta alati ära ja laulsime kaasa. Uuel ärkamisajal sündisid sellesama erilise tundega ka Alo Mattiiseni isamaalised laulud ja öölaulupeod. Neid meenutame ja laulame koos armastatud muusikutega Tartu Raekoja platsil, Tallinna lauluväljakul, aga ka Rakveres, Narvas ning mujal. Saatejuhid Anu Välba, Margus Saar, Marko Reikop ja Karmel Killandi.

ETV ja Vikerraadio otseülekanne algab kell 18.40. ETV2 otseülekanne algab kell 20.30, kodudes ja koosviibimistel kaasa laulmiseks näidatakse ETV2 ekraanil ka laulusõnu . Klassikaraadio lülitub lauluväljakule kell 22, ETV+ vahendab sündmust algusega kell 19.00.

PIDULIKULE NÄDALALE PÜHENDATUD ERIPROGRAMM

"Vabaduse tee" – ETV-s 16.-20. august

20. augustiga kulmineeruva piduliku nädala lükkab ETV käima esmaspäeval, kui vaatajate ette jõuab viieosaline ajaloosaade "Vabaduse tee". Argiõhtuti kell 20.30 ja 20. augustil kell 10.00 saab osa emotsionaalsetest kildudest 30 aasta tagusest ajast.

"Jah, härra peaminister" – ETV-s 19. ja 20. augustil

Intervjuusari peaministritega jõuab sel nädalal lõpule värskete kohtumistega, kus Marko Reikop vestleb Jüri Ratase ja ametis oleva peaministri Kaja Kallasega. Jüri Ratase intervjuu jõuab vaatajateni neljapäeval, 19. augustil kell 20.00 ja intervjuu Kaja Kallasega reedel, 20. augustil kell 16.30

Eesti mõjukaim peaminister – Vikerraadios 19. augustil kell 10.05

Eesti iseseisvuse taastamise 30. aastapäeva puhul selgitab Vikerraadio kuulajate abiga välja viimase 30 aasta kõige mõjukama peaministri. Vikerraadio kodulehel on kestab hääletus 18. augustini ning hääletuse lõppakord kõlab Vikerraadio eetris 19. augustil kell 10.05.

Eesti muusika päev – Raadio 2-s 20. augustil

Raadio 2 pühendab 20. augusti eetripäeva kodumaisele muusikale. Eesti muusika päev algab hommikul kell 8 ning kestab südaööni.

"Eestimaa laul" – Klassikaraadios 20. augustil kell 13.05

Klassikaraadios kõlab 20. augusti päeval eesti muusika. Ülevaid hetki pakub kell 13.05 salvestis 11. septembril 1988. aastal toimunud suursündmusel Tallinna lauluväljakul. Raadioeetris kõlavad taas toonased ajaloolised kõned ja unustamatud laulud.

Raadio 4 eriprogramm – 20. augustil läbi päeva

Raadio 4 pühendab eetripäeva Eesti iseseisvuse taastamisele alustades eriprogrammiga hommikul kell 7.

Kuuldemäng "Lõvi" – esietendus Vikerraadios 21. augustil kell

Martin Alguse novelli põhjal valminud kuuldemängu tegevus toimub taasiseseisvunud Eesti Vabariigi alguspäevil ehk 1990. aastate alguses ühes Eesti väikelinnas. Sündmused käivitab ootamatu juhtum: mustlaste rändtsirkuses on puurist lahti pääsenud ehtne Aafrika lõvi. Loomulikult puhkeb paanika, aga kogu ses veidras situatsioonis on ka kenake annus absurdi.

Kuuldemängu lavastaja, dramaturg ja muusikaline kujundaja on Andres Noormets, helirežissöör Külli Tüli. Peaosades Ago Anderson, Aarne Soro ja Piret Laurimaa.

Kuuldemängust saab osa 21. augustil kell 19.05. Vikerraadios, 22. augustil kell 7 Raadio 2-s ja 22. augustil kell 15.05 Klassikaraadios.

Iseseisvuse taastamisele pühendatud teemaõhtu ETV2-s pühapäeval algusega kell 19.30

ETV2 pühapäevane teemaõhtu pakub vaatamiseks kullaväärtusega filme, mis võtavad kokku iseseisvuse taastamise märgilised hetked ja püüdlused.

Telelavastus "1991" – veebikanalis Jupiter.err.ee

1991. aasta esimene pool, Eesti Vabariigi iseseisvus pole veel välja kuulutatud. Ajastu meeleolusid ja tüpaaže portreteeriv Mihkel Muti telelavastus. Osades Madis Kalmet, Terje Pennie, Ene Järvis, Andrus Vaarik, Jüri Krjukov, Mihkel Smeljanski, Luule Komissarov jpt.

Saatesari "Ainult 10 aastat" – veebikanalis Jupiter.err.ee

Kümme aastat pärast taasiseseisvumist valminud Mati Talviku saatesari, mis vaatleb Eesti elu kiireid ja fundamentaalseid muutusi vabaduse esimese aastakümne jooksul