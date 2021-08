The Weekndi "Blinding Lights" püstitas Billboardi singliedetabeli rekordi

The Weekndi singel "Blinding Lights" on Billboard Hot 100 singliedetabelis püsinud 88 nädalat. Tegemist on nüüd kõige kauem edetabelis olnud looga.

Varem kuulus rekord Imagine Dragonsile ja nende loole "Radioactive", mis püsis aastatel 2012–2014 Billboard Hot 100 edetabelis 87 nädalat, kirjutab Consequence.

"Blinding Lights" on The Weekndi albumi "After Hours" teine singel, mis ilmus 2019. aasta 29. novembril. Avanädalal sai singel edetabelis 11. koha ja langes seejärel teisel nädalal 52. kohale. 12 nädalat hiljem sai lugu sisse uue hoo ja tõusis edetabelis 10. kohale.

Looga tegi The Weeknd ka ajalugu, sest tegemist on esimese looga, mis on singliedetabeli esikümnes olnud terve aasta järjest.

Billboardi Hot 100 edetabelit on tehtud alates 1958. aastast.