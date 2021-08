Bob Dylanit süüdistatakse 12-aastase tüdruku seksuaalses väärkohtlemises 1965. aastal

Kaebaja, kelle initsiaalid on J.C, ütles, et Dylan pakkus talle New Yorgi Chelsea hotellis alkoholi ja narkootikume ning väärkohtles teda korduvalt, kirjutab BBC.

Ta lisas, et Dylan kasutas ära oma kuulsuse staatust ja põhjustas talle emotsionaalset traumat.

Dylani sõnul ei vasta süüdistus tõele.

"See 56 aasta tagune väide ei vasta tõele ja Dylanit kaitstakse jõuliselt," sõnas muusiku esindaja.

80-aastase Dylani karjäär on kestnud aastakümneid ja ta on müünud üle 125 miljoni albumi. 2016. aastal pälvis ta ka Nobeli kirjandusauhinna.