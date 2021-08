Wes Andersoni uues filmis teeb kaasa ka Scarlett Johansson

Johansson on Andersoniga varemgi koostööd teinud – 2018. aastal tegi Johansson rolli Andersoni filmis "Koerte saar" ("Isle of Dogs"), kirjutab Variety.

Andersoni uues filmis mängivad ka mitmed teised tuntud nimed. Esimest korda löövad Andersoni filmis kaasa näitlejad Tom Hanks ja Margot Robbie, juba mitmendat korda teevad režissööriga koostööd aga Adrien Brody, Jason Schwartzman, Tilda Swinton ja Bill Murray.

Uue filmi pealkirja ei ole veel avalikustatud, samuti on saladuses filmi sisu ja seega ka see, mis rollis näitlejad üles astuvad. Teada on aga see, et filmivõtted toimuvad Hispaanias ja nendega alustatakse juba sel kuul.

Tegemist on Andersoni 11. filmiga.