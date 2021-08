Filmile "Vabamees" plaanitakse teist osa

Reynoldsi postitust kinnitas ka "Vabamehe" režissöör Shawn Levy, kirjutab NME.

Koroonapandeemia tõttu edasilükatud ja 13. augustil kinodesse jõudnud film jutustab loo pangas tellerina töötavast Guyst (Ryan Reynolds), kes avastab ühel päeval, et ta elab videomängus ja üritab siis oma sõpru mängust kustutamisest päästa.

Lisaks Reynoldsile teevad filmis kaasa ka näiteks Jodie Comer, Taika Waititi, Tina Fey, Hugh Jackman ja Dwayne Johnson.

Aaaannnnd after 3 years messaging #FreeGuy as an original IP movie, Disney confirmed today they officially want a sequel. Woo hoo!! #irony pic.twitter.com/85mMxW4owx