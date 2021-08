Disney+ sel aastal siiski Eestisse ei jõua

Disney tegevjuht Bob Chapek avalikustas kvartali majandustulemuste ettekandel, et nad on otsustanud voogedastusplatvormi Euroopasse laienemist edasi lükata, et see oleks kooskõlas teistesse piirkondadesse laienemisega.

2022. aasta suvel jõuab Disney+ lisaks Kesk- ja Ida-Euroopale ka Lähis-Idasse ja Lõuna-Aafrikasse. Varem pole Lähis-Idasse ja Lõuna-Aafrikasse laienemisest juttu olnud.

Selle aasta sügisest saavad Disney+ vaadata Jaapani, Taiwani, Hong Kongi ja Lõuna-Korea elanikud.

Euroopa riikidest saab Disney+ voogedastusplatvormi juba kasutada Soomes, Rootsis, Norras, Taanis, Islandil, Belgias, Hollandis, Austrias, Saksamaal, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias, Šveitsis, Ühendkuningriigis, Iirimaal, Luksemburgis, Portugalis ja Monacos.