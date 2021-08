Tallinna loomaaeda valmivasse vihmametsa asuvad elama lendkoer, kalastajakass jt loomad

"Tuleb troopiline vihmamets, nagu on Kagu-Aasias, mis kunagi oli kõige rohkem keskkonnakriisi kese, aga nüüd on keskkonnakriis maailmas igal pool, nii et raske on öelda, kus see kese just on," rääkis Tallinna loomaia direktor Tiit Maran "Vikerhommikus".

Just keskkonnakriisile loodetaksegi vihmametsa abil tähelepanu juhtida.

"Kuna me elame algava keskkonnakriisi tingimustes, siis arusaamine keskkonna olulisusest ja nende liikide olulisusest meile endile on väga tähtis," tõdes Maran.

"Eelkõige ongi vihmamets mõeldud külastajatele, et me saaksime neile teatud sõnumeid kohale viia ja rääkida elu mitmekesisusest. Kui nüüd rääkida loomadest, siis me oleks tahtnud ehitada tohutu suure vihmametsa, aga projektirahadel on teatud piirid," lisas ta.

Ka vihmametsa elama asuvate loomade valik on hoolikalt läbi mõeldud ning seejuures on pööratud tähelepanu sellele, et igal loomal oleks edastada oma sõnum, mis sobiks kokku keskkonnakriisi teemaga.

"Sinna tulevad sellised loomad nagu näiteks binturong. Inimesed ei tea, kes see on – see on üks väike kiskja ja ma ise olen teda iseloomustanud nii, et jumalal pidi midagi viga olema, kui ta seda looma lõi, sest ta näeb nii kummaline välja," ütles Maran.

"Tuleb ka silekarv saarmas ehk troopiline saarmas, kes on ohustatud ja kes on ka väga mänguline ja peaks inimeste lemmikuks saama. Tuleb veel ka kalastajakass, kes on ainuke kassiliik, kes püüab kala," lisas ta.

Kõige suuremat huvi võib Marani hinnangul külastajatele pakkuda aga lendkoer.

"Ta on suure siruulatusega taimetoiduline lendav imetaja," märkis Maran ja lisas, et vihmametsa tuleb ka palju linde, kes seal vabalt ringi lennata saavad.

"Me saame anda sellise tunnetuse, et inimene on samas ruumis teiste loomaliikidega. Ka kilpkonni tuleb sinna, kindlasti ka veel selgrootuid, amfiibe – saab väga mitmeülbaline olema. See on väga suur väljakutse meile, sest meie kollektiivil ei ole kogemust sellise asjaga," ütles Maran.

Vihmametsa kõrvale peaks tulevikus kerkima ka tiigriorg, mille ehitus algab Marani sõnul loodetavasti järgmisel aastal.