Daniel Levi: Ameerika järele on praegu suur igatsus

USA-s sündinud laulja Daniel Levi tõdes, et ta pole ammu USA-s käinud ning igatsus riigi ja sealsete inimeste järele on suur.

"Sellist olukorda pole väga ammu juhtunud. Tavaliselt olen seal näiteks kuukese, käin peretiiru ära, käin kõigil külas, tulen tagasi ja elan oma elu edasi. Praegu on tõesti selline igatsus peal, et tahaks kõiki näha jne," rääkis Levi R2 "Hommikus!" ja nentis, et lisaks inimestele tunneb ta puudust ka Krispy Kreme sõõrikutest.

Paikadest igatseb ta enim Ohiot, kus on tema sünnikoht ja lapsepõlvekodu. 1996. aastal kolis pere aga Eestisse.

"Ameerikas tegelikult lastel väga ei lubata elada. Selles mõttes, et Eestis sul on lapsena nii palju rohkem vabadust – sa lähed majade vahele mängima jne. Ma kolisin Annelinna ja asjad hakkasid seal kohe juhtuma, vikatimees hakkas taga ajama mind, keegi sai labidaga pähe jne. Igast lahedaid asju juhtus, aga Ameerikas on see, et mine mängi korraks aias viis minutit ja siis tule kohe ruttu tuppa tagasi. Seal elavad kõik hirmus ja ei saa väga lapsepõlve nautida," kirjeldas Levi.

Ta lisas, et kuigi ta ise nautis Eestisse kolimisega kaasnenud põnevust väga, oli ülejäänud perele kolimine siiski šokk.

"Lapsena sa vaatad ikka asju teistmoodi ja helgelt ning ei pane kõike tähele. Oma vanemate juttude pealt ma saan aga aru, et tegelikult oli paras šokk ikkagi kõikidel siia kolides, et kuhu me nüüd küll sattunud oleme," sõnas Levi, märkides ka, et toonast Eesti elu praeguse ajaga võrreldes on kontrast suur.