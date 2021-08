Viveli Maar andis välja debüütsingli "Kuidas sul läheb?"

Lugu lendleb ringi unistustes, suvistes öödes ja varahommikustes mälestustes. Meil kõigil on elus inimesi, kes on meie hulgast lahkunud või millegipärast meie elust ära lõigatud, aga see ei tähenda, et me nende peale ei mõtleks.

Viveli Maar on laulja, kelle muusikutee on viinud ta seiklema erinevatess žanritesse. Hetkel tegutseb ta aktiivselt swing-muusikat esitavas naistrios The Swingin' Sisters ning sünt-pop bändis Girls In Pearls.

The Swingin' Sistersiga osaleti ka suvises muusikalavastuses "Vana Klaver ehk suusabaasis on tantsupidu".

Lugu valmis koostöös muusikute ja sõprade Jörgen Pakkase, Raimond Mägi, Madis Muuli, Peep Kallase ja Liisa Taliga.