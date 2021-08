Tallinna meelelahutusasutused rakendavad erinevaid piiranguid

Pühapäeval lõppenud Tallinna vanalinna päevadel oli näiteks üks piiratud festivaliala, kuhu pääsemiseks tuli ette näidata COVID-tõend. Kel vaktsineerituse või läbipõdemise tõendit ei olnud, sai kohapeal kaheksa euro eest teha ka kiirtesti.

Tallinna vanalinna päevade meedia- ja reklaamijuht Reti Meema ütles ERR-ile, et esimesel päeval oli inimestes veidi segadust.

"Me oleme ju esimene suurüritus pärast selle koroona algust vanalinnas, eks see on meile kõigile uus, külastajatele ka ja esimestel päevadel võibolla oli sellist segadust, et ei teatud, kust saab sisse, kas saab sisse, kus on testimine, aga juba teisel päeval see info levis," selgitas ta.

Tallinna külastav Sam sõnas ERR-ile, et pooldab tõendi küsimist. "Mind vaktsineeriti välismaal ja seda siin tunnistati. See on väga hea. Ma arvan, et see (koroonatõendi küsimine – toim.) on hea idee, sest see julgustab inimesi rohkem vaktsineerima. See on kindlasti vajalik," lisas ta.

Mitmed COVID-tõendiga inimesed otsustasid aga ikkagi piiratud alale mitte sisse minna.

Telliskivi loomelinnakus küsivad enamik populaarsetest meelelahutuskohtadest tõendit. Ilma tõendita inimesed saavad meelt lahutada linnaku välialal.

Näiteks arvas Telliskivis viibinud Miša, et tõendi küsimine pole aus. "See ei ole õige, et Tallinn tunnustab COVID-tõendit. Igaüks ei taha teha COVID-testi või lasta end vaktsineerida," sõnas ta.

Telliskivis asuv piljardi- ja meelelahutussaal on aga näiteks otsustanud mitte tõendit küsida, vaid hoida piirangutest kinni pidamiseks inimeste arvu siseruumis

"Me enda praktikas näeme, et väga palju ikkagi inimesed küsivad, mismoodi on hetkel nende tõenditega, kas me kontrollime või mitte. Tagasiside klientide poolt on, et võibolla rohkem on vähem vaktsineeritud," ütles ERR-ile Hill Hill Billiard Cafe juhataja Rafig Adigazalov.