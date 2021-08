Galerii: Eestis filmiti Serbia populaarset teleseriaali "Besa"

"Besa" võitis Kagu-Euroopa filmiauhindade galal FEDIS parima teleseriaali auhinna Kuldse Antenni ning auhinna parima muusika ja parima fotograafia kategoorias. "Besa" on Serbia vaadatuim telesari, mille stsenaariumi alusel toodeti telesari ka Lähis-Idas ja Malaisias.

"Besa" peaprodutsendi Tea Korolija sõnul sarja populaarsus alles kasvab. "Kui esimene hooaeg oli Serbia populaarseim ja kogu regiooni üks populaarsematest teleseriaalidest, siis teise hooajaga loodame laieneda veel rohkematesse riikidesse. Loodetavasti saavad ka Eesti televaatajad seriaalile peagi kaasa elada," sõnas ta.

Sarja teise hooaja tegevused hakkavad hargnema Eestis. Korolija sõnul oli Eesti tegevuspaigana stsenaariumisse sisse kirjutatud ning seriaali tootjate kindel soov oli, et kaasa lööksid ka Eesti näitlejad ning tootmismeeskonna liikmed. "Besa" teise hooaja võtted kestavad 80 võttepäeva, kokku kümnest seeriast kolm filmitakse Eestis.

Harjumaal Vetla vesiveski ümbruses filmiti 11. augustil keeruliste filmitrikkidega autoavarii, mille käigus lendab sillalt vette auto. Sündmuse tagajärjel hakkavad hargnema sarja teise hooaja tegevused. "Need on väga keerulised stseenid nii emotsionaalselt kui ka filmitrikkide mõttes. Traagilise autoavarii lavastamises löövad kaasa kaskadöörid, keda juhendab Serbiast pärit Slavisa Ivanovic," tõi Tea Korolija välja.

"Besa"

Traagilises õnnetuses kaotab tütre kurikuulus maffiaboss, kes nõuab kättemaksu. Kui tavaline pereisa satub autoõnnetusse, mis tapab narkoparuni tütre, on ainus väljapääs hakata ka ise tapjaks. See, mis kahte meest seob, on besa, mis tähendab Kagu-Euroopa kultuuris au panti, lubaduse täitmist ja ausõna.

Seriaali peaosa mängib Raša Bukvic, narkokartelli juhi rollis astub üles Arben Barjaktaraj. Eesti näitlejatest löövad kaasa Gert Raudsepp, Hendrik Toompere Jr, Mari Abel, Rain Tolk ja teised.

Seriaali tootjad on Adrenalin, Telekom Serbija ja Red Planet Pictures. "Besa" režissöör on Igor Stoimenov, stsenaariumi autor on Tony Jordan, peaprodutsendid Tea Korolija ja Milena Dzambasovic. Eestis pakub seriaalile tootmisteenust Nafta Films (produtsent Esko Rips) ja tootmismeeskonnas on üle 50 Eesti inimese.