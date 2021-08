Laululegend Tony Bennett loobub 95-aastaselt lavakarjäärist

40 aastat oma isale mänedžeritööd teinud Danny Bennetti sõnul on vanameister endiselt vormis, kuid perekond ei taha riskida olukorraga, kus laval võiks mõni õnnestus juhtuda, kirjutab Huffington Post.

Neljapäeval tühistas Danny Bennet kõik oma isa viimased turneekuupäevad..

"Rohkem kontserte ei tule," rääkis noorem Bennett Varietyle. "See oli väga raske otsus, kuna ta on endiselt väga võimekas esineja. Tegemist on siiski arsti soovitusega."

Veebruaris teatas Tony Bennett, et tal on diagnoositud Alzheimer.

Hoolimata tühistatud kontsertidest, tegeleb vanameister muusikaga edasi, 1. oktoobril ilmub juba teine album kahasse Lady Gagaga.



Tony Bennet on pärjatud 17 korda Grammyga.