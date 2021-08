Mingo Rajandi Quintet püüab päeva paremaks muuta looga "Walking Song"

"Lugu "Walking Song" sündis esimese laine ajal, ühel külmal ja hallil kevadnädalal, kus inimesed hirmunult oma kodudes istusid ja end poodi minekuks kilesse mässisid. Siis kui me alles hakkasime maskitaguseid näoilmeid ainult silmade kaudu ära tundma. Ja vajadus liigikaaslaste hea sõna või naeratuse järele kasvas veelgi suuremaks," selgitas Mingo Rajandi.

"See võib olla küll klišee, aga usun, et üks naeratus võib muuta kõike. See on vähemalt sama võimas relv kui maailmas möllav viirus. Me peaks iga päev ise see kolle olema ja laskma naeratustel levida ning puudutada võimalikult paljusid enda ümber," lisas ta.

Mingo Rajandi Quintet

Liisi Koikson - vokaal

Marek Talts - kitarr

Joel Remmel - klaver

Mingo Rajandi - kontrabass

Ahto Abner - trummid

Erikülalised

Andres Kaljuste - viiul ja vioola

Kristian Plink - tšello