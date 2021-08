Tallinn Fringe festival täidab linna (must)kunstiga

Kuu aja jooksul toob festival publikuni programmi, mis sisaldab stand-up etendusi, burleski, teatrit ning maagiat ja mustkunsti. Terve festivali aja saavad kunstnikud end ja oma etteasteid programmi pakkuda, konkreetne kava kujuneb festivali jooksul.

"Maailmas on üle 250 fringe festivali, mis toetavad ja tõstavad esile professionaalseid kunstnikke paljudes žanrites, ning Tallinn Fringe on uhke, et on üks neist, kes on sellel globaalsel skeenel juba mitu aastat aktiivne. Meie programm on nähtav vaid veebis sel aastal, ei mingeid trükiseid. Nii oleme rohkem ka loodussõbralikud ja ei tekita prügi," kommenteeris festivali peakorraldaja Dan Renwick.

Fringe festival toimub kolmandat korda ning praegu on programmis 19 etteastet, sealhulgas stand-up komöödiaid nii eesti kui ka inglise keeles, muusikat artistidelt nagu Tanel Ruben, lisaks Burlesque Estonia, teater Royal Kung Foolery UK-st ja mitmed mustkunstietendused, mis sündinud Läti, Eesti ja Austraalia mustkunstnike koostöös. Lavale astub ka Austraalia mustkunstnik Peter Paxx.