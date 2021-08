20. augustil oodatakse peresid looma öölaulupeoks oma laulupesa

"Me saame seda muidugi nii suurelt teha, kui see võimalik on. Muidugi tahaksime, et lauluväljakule tuleks 100 000 inimest ja terve linn oleks rahvast tulvil Tallinnas ning kogu Eesti oleks tänavatel. Aga antud olukorras on kokku saanud siiski päris hea programm," rääkis peakorraldaja Jaanus Rohumaa saates "Ringvaade suvel".

Päeva alustatakse juba õige vara lipu heiskamisega Toompeal, millele järgnevad juba erinevad sündmused riigikogus. Teletornis on oodata temaatilist perepäeva. Edasi liiguvad üritused juba vaikselt lauluväljakule. "See suur kontsert ehk öölaulupidu ei toimu mitte ainult Tallinna lauluväljakul, vaid ka Tartus," lisas Rohumaa. Otseülekanded ETV-s toimuvad veel lisaks ka Narvast ja Rakverest.

"Lauluväljakule, jah, me saame lasta Tallinnas 10 000 inimest," selgitas Rohumaa ja lisas, et Tartus ERM-i juures on rahvast veel vähem. Pidustused erinevates linnades algavad kell 19 ja lõpetatakse pärast südaööd.

Rohumaa kutsus üles inimesi, kes kõikjale kohale ei saa tulla, tegema kodudesse oma laulupesad. "Meil on selline üleskutse, kuna tiitrid jooksevad kontsertide ülekannetel all, kõik saavad kaasa laulda lemmiklauludele viimasest 30 aastast, siis tehke oma laulupesa." Oma pesa saab registreerida lehel 30aastat.ee.