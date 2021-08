Rita Ray avaldas uue singli "No Greater Love" oma sügisel ilmuvalt albumilt

Kodumaine soulitäht Rita Ray avaldas reedel singli "No Greater Love", mis on teine lugu tema sügisel ilmuvalt stuudioalbumilt.

Kui Rita Ray eelnev looming on inspireeritud inimsuhete raskustest ning sellest kumab läbivalt mõrumagusust, siis uue loo toon on tuntavalt rõõmsam ja päikselisem. Loo keskmes on noore südame värske ja kirglik armumine.

""No Greater Love" on kahtlemata kõige helgem laul, mille seni kirjutanud olen. Arvasin, et ei oskagi kirjutada elu ilust, vaid üksnes valudest, aga "No Greater Love'i" kirjutamise käigus miski muutus," rääkis Rita Ray. "Olin viimaks jõudnud kohta, kus andestada ja edasi liikuda. Paistab, et terve bänd tajus loo mõtet täpselt samamoodi, seega lugu kõlabki kui minevikuga hüvastijätt ja kõige ilusa avasüli tervitamine."

Rita Ray jätkab koostööd Solid Gold Sound produktsioonitiimiga, mille taga on Lexsoul Dancemachine'i Martin Laksberg ja Robert Linna. Hingestatud vokaali saadab Rita Ray neljaliikmeline bänd ning värskelt EMTA lõpetanud lauljatari enda kirjutatud keelpilliseade, mille mängis dirigent Kaspar Männi juhatusel sisse Pärnu Linnaorkester.

"Hakkasin enne teise albumi kirjutamist kuulama orkestraalset muusikat ja armusin täielikult arranžeerimise võludesse, millest on saanud üks minu salahobidest," rääkis laulja. "Loodan, et kuulaja tunnetab tänu orkestri kasutamisele paremini lugude sõnumit, meeleolu, mõtteid."