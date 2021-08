Kunstnikepaar Viikide suvekodu kerkis heade inimeste toel juba pool aastat pärast põlengut

Muhumaal Kuivastus on kogu suve jooksul hooga käinud ehitustööd. Veel pool aastat tagasi olid sama koha peal vaid tahmunud rusud.

Kunstnikepaar Urmas ja Mari Viigi oma kätega ehitatud maakodu tabas enne jõule tulekahju, mis hävitas palju. Tuleroaks läks osa kunstnike loomingust ja perearhiivist, aga ka palju muud.

"See tõesti käiski nii kiiresti. Leek läks ruttu üles ja maja põles enne, kui tuletõrje kohale jõudis, suure leegiga," rääkis Urmas Viik saatele "Ringvaade suvel".

Pererahvas tuli järgmistel päevadel juba ise kohale ja hakkas kiiresti uusi plaane tegema. "Need on ju kõigest asjad. Paljud küll sellised, mis olid tähtsad ja omasid emotsionaalset väärtust, aga lõppude lõpuks mälestused on peas kinni, mitte asjades," lisas Viik.

Sõpradelt ja tuttavatelt sai pere palju annetusi. "Tegelikult see maja on ehitatud siiamaani praktiliselt sõprade, tuttavate ja jumalast võhivõõraste inimeste annetuste abil," rääkis Urmas Viik.

Annetustena koguti esimese hooga üle 40 000 euro ja majaehituse talgutel on kokku osalenud pea 80 inimest. Teiste hulgas lõid kaasa näiteks moelooja Liisi Eesmaa ja laulja Kadri Voorand.

Tulekahju tekkepõhjuseks arvatakse elektrit, kuid mis täpselt juhtus, seda ei tea.