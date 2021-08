Britney Spearsi isa loobub tütre eestkostest

Värskest kohtudokumendist selgus, et Britney Spearsi isa Jamie Spears loobub tütre eestkostest. Britney varanduse väärtus on umbes 60 miljonit dollarit.

Kohtudokumendid esitati neljapäeval Los Angelese kohtusse, teatas The Wall Street Journal.

Laulja tahtis oma isa eestkoste alt vabaneda mitu aastat. Mõni nädal tagasi palus Britney Spears kohtunikul end isa eestkostest vabastada, laulja hinnangul oli tema isa tegevus kuritahtlik.

2008. aastal määras kohus Britney isa Jamie Spearsi laulja eestkostjaks, sest Britney veetis viis päeva psühhiaatriakliinikus ja arvati, et ta ei tule ise otsuste langetamisega toime.

Jamie Spears väidab, et tahab lihtsalt kaitsta oma tütart. "Jamie Spears on alati teinud seda, mis on tema arvates tütre parimates huvides, seisab dokumendis.

"Ma ei usu, et minu tagandamiseks oleks tegelikku alust. Ma ei usu siiski, et avalik lahing eestkoste pärast oleks minu tütre huvides," ütles dokumendis Jamie Spears.

Dokumentide kohaselt teeb Jamie Spears koostööd tütre advokaadiga, et toimuks korrapärane üleminek uuele eestkostjale.

Muusiku advokaat Mathew Rosengart väidab dokumendis, et Jamie Spearsi ametist kõrvaldamist toetab ka popstaari ema Lynne Spears.

2016. aastal rääkis Britney uurijale, et liigne kontroll ajab teda vihaseks. Isa käsul tehti talle nädalas mitu korda narkotesti ning ta ei pääsenud oma krediitkaardile ligi. Isa otsustas isegi selle üle, kui palju võib Britney köögitarvete ostmisele kulutada.

Eestkostega seonduv algatas ka liikumise #FreeBritney, mille raames juhivad laulja fännid tähelepanu sellele, et Britney vabadust piiratakse ning eestkostest tuleb loobuda.

Consequence of Sound kirjutab, et 2021. aasta juunis tunnistas ta lõpuks avalikult kohtus, et eestkoste on olnud kuritahtlik ja tema isa tegevust tuleb uurida. Ta rääkis abielukeelust ja sellest, et oli sunnitud jätkama emakasisese spiraali kasutamist, hoolimata soovist saada veel lapsi. Ta ütles ka, et talle on manustatud vastu tema tahtmist liitiumi.

Britney tunnistuse järel astusid nädala jooksul ametist tagasi nii tema kohtu poolt määratud advokaat, mänedžer kui ka kaas-eestkostja. Esimest korda 13 aasta jooksul lubati tal palgata oma juriidiline esindaja, kes asus kohe võtma samme eestkoste lõpetamiseks.

Otsuse eestkoste täieliku lõpetamise kohta saab teha kohtunik. Järgmine kohtuistung selles asjus toimub 29. septembril.