Daniel Levi andis välja uue singli "One On One"

Daniel Levi andis reedel koos muusikavideoga välja uue singli "One On One". Video tegevus toimub Kuressaares ja selle üks läbiv tegelane on hot dog. Uus laul tuleb bändiga esitlusele 21. augustil Tallinnas klubis Laev.

"One On One" on kirjutatud koos UK produtsendi Ellisega. "See lugu sündis kuidagi väga orgaaniliselt. Mäletan, et jalutasin stuudiosse, mis on kolme minuti kaugusel mu kodust ja selle lühikese aja jooksul hakkasid erinevad meloodiad mulle ühtäkki järjest pähe tulema," meenutas Levi.

"Ellisega töötamine oli väga mõnus, ta on nii andekas produtsent ning kogu loo kirjutamise protsess kulges väga loomulikult, kuigi tegelikult töötasime me terve selle aja Zoomi vahendusel. Natuke tundub nagu see lugu kirjutas ennast ise ja saime võimaluse sellel teekonnal kaasas olla," lisas ta.

"Loo sõnumi võimendamiseks otsustasime üheks peategelaseks ellu kutsuda Hot Dogi, kes sümboliseerib kõiki meie unistusi ja kõrvale jäetud kirgi, aga kelle jaoks on kiire elutempo kõrvalt ometi raske aega leida," selgitas Levi.

"Vajasime muusikavideo jaoks kõige idüllilisemat paika, kus aeg justkui seisaks ja kogu meeskonnaga nõustusime, et Kuressaare oli ainuõige valik." Loo muusikavideo taga on režissöör Jaan Sinka ja produtsent Merliin Vellend oma meeskonnaga.

Uus lugu tuleb esitlusele 21. augustil toimuval kontserdil klubis Laev. Suve viimase kontserdi annab Daniel Levi üheskoos produtsent Sander Mölderiga, kellega koostöös on Danieli varasemalt samuti mitmeid suviseid lugusid välja andnud.