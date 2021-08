NOËP avaldas debüütalbumi avasingli "Head Out Of The Water"

NOËP avaldas uue muusikavideo loole "Head Out Of The Water", mis on esimene fookussingel tema sel aastal ilmuvalt debüütalbumilt.

"Head Out Of The Water" on lugu, mis pani NOËP-i sõnul aluse tema loomingu uuele kõlale. "Ma võtsin eelmise aasta lõpus teadlikult mitmekuise perioodi uue loominguga tegelemiseks ning pärast selle loo valmimist oli pilt selge, mis lähiajal saama hakkab," märkis ta.

"Usun, et see on seni välja antud singlitest üks eristuvamaid lugusid nii oma produktsiooni, tempo kui ka kõlapildi poolest. Edasine teekond saab olema põnev," lisas Kõpper.

3D-animatsiooni elemente kasutava video lavastaja on Andres Kõpper ehk NOËP ise. Muusikavideost käib läbi muu hulgas jalgpallur Henri Anier, näitleja Märt Avandi ja kergejõustiklane Kreete Verlin.

Kõpperi sõnul ei ole see ainus üllatuselement, mis tal režissööri rollis varuks oli. "Kasutasin võimalust ja võtsin seekord muusikavideosse oma mõlemad kaksikvennad."

Muusikavideo tagamõte on sügavam kui esmapildil paista võib, sõnas ta. "Video on küll abstraktne, aga illustreerib maailmas toimuvat, kus loomad on inimtegevuse tõttu sunnitud oma elukeskkonnast lahkuma ja jõuavad tihtipeale selle tulemusena linnadesse."

Täispikk sooloalbum ilmub aasta teises pooles ning jutustab armastusest, inimsuhetest ja ühiskonnast.