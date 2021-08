Lasnamäe mees kogub Eestis kasutatud mänguautomaate

Lasnamäe turu all avaneb vaade ühele omamoodi mänguparadiisile. Seal tegutsev Tallinna mees on kokku kogunud üle 100 Eestis kasutatud mänguautomaadi.

1990. aastatel populaarsed mänguautomaadid saavad Lasnamäel jälle reaalsuseks. Kollektsionäär Valter Saaliste on kokku kogunud üle 120 mängu, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kirg automaatide vastu sai mehel alguse juba väikese poisina. "Mina olin see inimene, kes passis kogu aeg aparaatide taga ja vaatas, kuidas teised mängivad. Ja mul oli see kogu aeg peas, et ma tahan ka sellist aparaati endale koju," rääkis ta.

Aastate jooksul kasvas tema kogu nii suureks, et ei mahtunud enam koju äragi. Nüüd asuvad aparaadid Lasnamäel endise postkontori ruumides.

Kollektsioonis on nii rallisõidu-, võitlus- kui ka laskmismängud alates 1970. aastatest. Olulise nostalgiaelemendi lisab teadmine, et kõik mängud olid kasutusel just Eestis.

"Palju mänge võib tuua tänapäeval Ameerikast, Euroopast, igalt poolt sisse, aga need olid just siin. Vanad lunapargid, mis olid, vanad, vanad baarid, vanad sissekäiguhoovid igasugused. Need aparaadid on kõik siin," ütles Saaliste.

Mehe kollektsioonis on mänge muu hulgas Kadrioru lõbustuspargist, Balti jaama mängusaalist kui ka Kotka poe alusest mängupõrgust.

"See lasketiir on, ma arvan, 0970. aastatest. See on suur haruldus. Ja see oli ainuke aparaat, mis oli Nõukogude Liidu ajal siin," tõi Saaliste näite.

Selliseid haruldusi leidub kollektsioonis teisigi, kuid Valter ei ole veel otsustanud, mida nendega ikkagi peale hakata. Ühe võimalusena kaalub mees muuseumi rajamist.