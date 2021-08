HÕFF näitab vanu meditsiiniteemalisi kroonikaid

Näha saab fluorograafilist kontrolli Ungarist saabunud röntgenibussis, Tartu kunstliku hingamise keskuse mobiilseid "raudkopse", tuberkuloosiravi vabariiklikus tuberkuloositõrje dispanseris ja lastehalvatuse vastast vaktsineerimist. Samuti põigatakse sisse Eesti farmatseutilisse tehasesse ja 1958. aastal vastavatud Kärdla haiglasse ning õpetatakse animafilmi vahendusel, kuidas hoiduda gripist.

Haruldased filmikroonikad, mis on pärit aastatest 1950–1965, jõuvad ekraanile tänu rahvusarhiivi filmiarhiivile, kus need on kultuuriministeeriumi tegevuskava "Kultuuripärandi digiteerimine 2018–2023" raames värskelt digiteeritud. Projekti tulemusena teeb arhiiv internetis vabalt kättesaadavaks kokku 245 tundi filmipärandit.

Ringvaatepalad linastuvad Haapsalus filmide "Õudustäratav", "Psycho Goreman", "Rüvetamine" ja "Koputus" ees.

Haapsalu õudus- ja fantaasiafilmide festival toimub 13.–15. augustini. Veebikino on avatud 15.–22. augustini.