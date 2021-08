Pärnu suvehooaeg tundub lõppenud olevat

Kuigi kalendri järgi kestab suvi veel 22. septembrini, paistab suvepealinnas Pärnus hooaeg lõppenud olevat. Vaatamata mõnusale ilmale liigub rannas vaid üksikuid inimesi, kes arvavad, et just nüüd, kui pole ülearu palav ja rahvast vähe, ongi parim aeg puhkuseks.

Selle suve esimesed kuud, täpsemalt juba mais, kui kalendrijärgne suvi veel alanudki polnud, käis suvepealinnas tõeline möll. Nii palju oli rahvast, et tundus, nagu kogu Eesti oleks kokku sõitnud. See on olnud hea aeg hotellidele ja söögikohtadele, põhjust suve üle kurta pole.

"Suvi on olnud võrreldes eelmise aastaga parem ja juulikuus olid ikka väga ilusad ilmad, ma arvan, et me kõik peame rõõmsad olema selle üle," rääkis Pärnu Rannahotelli direktor Oliver Paasik. "Enamiku moodustab tänasel aastal ikkagi siseturism, välisturismi osakaal kõigub siin vastavalt kuule 10-15 protsendi vahel."

Pärnu rannas võis neljapäeva keskpäeval kohata vaid üksikuid inimesi. See on sobiv aeg puhkamiseks neile, kes suuri rahvamasse ei armasta. Sõbrad Lauri ja Margus just nii arvasidki. "Puhkamiseks ongi praegu ju paras aeg. On hea liikuda ja vesi on ka parajalt jahutav," selgitasid mehed. "Vaadake, kui palju ruumi on. Mõnus. Kas või selle viiruse pärast on see ideaalne."

Villa Wesset asub ideaalses kohas, kust randa minnes mööda käiakse. Mõistagi oli ka neil ilus ja hea suvi.

"Suvi on läinud põnevalt selles suhtes, et algus oli hästi tormiline, siis oli ka palju külalisi. Ja peale seda nägime, et juuli lõpus vajus pigem nagu ootamatult ära järsku," rääkis Villa Wesseti peakokk Mart Kukk. "Üldjuhul on 14. august, kui suvi lõpeb. Välisturiste on vähe pigem Pärnus olnud terve suvi. Tundub, et eestlased on oma puhkused ära pidanud.

Juba reedest on Pärnusse taas suuremal hulgal rahvast oodata, sest algab Augustiunetus, mis seekord kestab kaks päeva.