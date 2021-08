Indermitte nuttes klubi vahetanud Messist: tema fenomeniks on X-faktor

FC Flora abitreener Joel Indermitte rääkis saatele "Ringvaade suvel", et suures pildis on maailma parima mängija vastu tahtmist koduklubist lahkumise taga klubi presidendi ja mitmete teiste inimeste tegemata töö.

"Paratamatult, kuna jalgpalli iga on selline, et iga aasta loeb, siis tuleb mängida võimalikult kõrgel tasemel. Kui mõelda Messi-suguse mehe peale... jah, kindlasti on väga palju raha kogutud, aga paraku tuleb valida ka selline klubi, mis pakub häid tingimusi," selgitas Indermitte. "Pariisi klubi on olnud viimastel aastatel väga selgelt selline klubi, mis neid tingimusi pakub nii rahaliselt kui, ma arvan ka, meeskonna kvaliteedilt on aasta-aastalt üha rohkem juurde pandud. Kui vaadata praeguse koosseisu peale, siis on päris tugev."

FC Barcelonas juba aastajagu käärinud protsess lõppes pisarais Messiga pressikonverentsil, kes oma tahte vastaselt oli siiski sunnitud Prantsusmaale siirduma. Ometi on nad perega lubanud peagi koju Barcelonasse naasta.

Indermitte nimetas Messi fenomeniks X-faktorit, mis mehel on: "Ta on selline looduslik talent."