Laupäeval jõuab Haapsalus moelavale Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre looming

Vaid üheks õhtuks muudavad Aldo Järvsoo ja Tanel Veenre ajaloolise idüllilise Haapsalu rongijaama portaaliks vana maailma ja uue tsivilisatsiooni vahele. Virtuaal-reaalsusest astuvad perroonile Taneli piksli-filtriga kangamustrid, futuristlikud ehted ning Aldo skulpturaalsed marsitarid. Silmapiirilt ilmuvad uuenduslikud materjalid, värvikombinatsioonide ootamatud kooslused ja julgete vormide rütm, mis haarab endaga ning viib otse maavälisele trajektoorile. Kirglik uudishimu käega mitte katsutava kuid hinges iga rakuga tajutava uue elu rahutu pulsilöögi järgmise takti vastu on viinud disainerid otsingutele uutesse dimensioonidesse.

"Mul on sisemine tung teha aeg-ajalt midagi suurt, pingutada lihaseid viimase piirini. Aasta eest augustis toimus suurejooneline "Mineralia", mis algselt pidi olema koos Aldoga... Elul olid siis teised plaanid ning teeme nüüd siis Haapsalus uue katse," rääkis Tanel Veenre.

Kostüümide loomisel on kasutatud uuele maailmale omaselt võimalikult palju zero-waste põhimõtteid ja nii on näiteks näomaskide laserlõigatud jääkidest saanud mustrid Aldo neopreenpusadel. Tanel on sukeldunud uutesse väljakutsetesse ning esmaesitlusele tema vildist kübarate kollektsioon, mis miksib sürreaalset kunsti 60ndate puhaste vormidega.

"Mul on jäänud tänu elule ja maailmas võimust võtnud pandeemiale pikem paus oma moeloomingus ning uuesti moodi luua on ikka tõeliselt mõnus küll!" ütles Aldo Järvsoo. "Võtsin sel korral esimese asjana ette värvid, mis inspireerisid uuesti looma, ja seejärel vormid, mida ma tahan õmmelda. Otsustasin, et võtan sel korral kõike vabalt, sest mood peakski olema vaba ja inspireeriv!"

Tanel Veenre ja Aldo Järvsoo ühine moeetendus toimub laupäeval, 14. augustil kell 19.00 Haapsalu raudtee-ja sidemuuseumi perroonil.