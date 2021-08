Galerii: Saaremaal algasid filmi "Suvitajad" võtted

Film valmib Juhan Smuuli sajandaks sünniaastapäevaks ning on ühtlasi austusavaldus kultuskomöödiale "Siin me oleme", mis vändati sama algmaterjali põhjal. "Meil ei ole plaanis teha uusversiooni tuntud filmist. Võtsime "Suvitajad" filmi aluseks Juhan Smuuli samanimelise jutustuse, millest Martin Algus kirjutas uue stsenaariumi," selgitas produtsent Tanel Tatter.

"Suvitajad" on ehedat kirge ja nakatavat nalja täis suvine komöödia. Imekauni Muhumaa rüpes rulluv legendaarne lugu on toodud julgelt tänapäeva, sest Smuuli terane nägemus vastandlikest inimtüüpidest on ajatu.

Kalur Ärni on otsustanud nigela kalasaagi tõttu jaaniajaks suvitajad võtta. Plaan pole ju paha, kuid tema kaunisse Muhumaa tallu saabuvad ülimalt tülikad külalised: proua Sohvia, tema abikaasa Johan, nende poeg Juunior ja Sohvia kaunitarist õde Erna koos oma ärimehest kavaleri Ivoga. Juba esimesest pilgust on selge, et Ärnil ja tema naisel Lainel läheb selle seltskonnaga väga keeruliseks. Pealinnast saabunud suvitajad pakatavad tähtsusest ja nõuavad erikohtlemist, samas on nende klantsi pealispinna all piinlikke saladusi, mis tüli käigus avanema hakkavad. Linnarahva jagelustesse tõmmatud maarahvas avastab nüüd ka oma elus üllatavaid kitsaskohti. Naljakate segaduste ja intriigide saatel minnakse vastu jaaniööle ning koos võimsa lõkkega süttivad peoplatsil ka viimseni pingule timmitud kired.

Filmis näitlevad Kaire Vilgats, Meelis Rämmeld, Pääru Oja, Ago Anderson, Maarja Jakobson, Kristel Elling, Lauri Nebel, Adele Taska, Robert Klein jt.

"Suvitajad" on "Talve", "Soo" ja "Jahihooaja" taga seisva meeskonna kõige värskem linateos. Filmi režissöör on Ergo Kuld, stsenarist Martin Algus, produtsendid Kristian Taska, Tanel Tatter ja Veiko Esken. Filmi toodavad Taska Film, Kassikuld ja Apollo Film Productions ning levitab Hea Film.

"Suvitajad" esilinastus on planeeritud Juhan Smuuli 100. sünniaastapäeva paiku 2022. aasta alguses.