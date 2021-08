Beyonce kinnitas uue muusika kallal töötamist

Beyonce kinnitas, et on viimase pooleteise aasta jooksul uue soolomuusika kallal töötanud.

Beyonce viimane sooloalbum "Lemonade" ilmus 2016. aastal ja pälvis kriitikute laialdase heakskiidu. Nüüdseks on fännid tema uut albumit oodanud juba viis aastat ning Beyonce kinnitus, et ta töötab uue muusika kallal, on andnud fännidele lootust, et uus album on peagi tulemas.

Laulja avaldas intervjuus Harper's Bazaariga lootust, et tema uus muusika aitab fännidel põgeneda koroonaviiruse pandeemiast tingitud turbulentsist ja traumast. "Usun, et me kõik oleme valmis põgenema, reisima, uuesti armastama ja naerma," rääkis Beyonce. "Ma tunnen, et tulemas on teatud uuestisünd ning ma tahaksin olla osa sellest õitsemisest."

"Vahel võtab see rohkem kui aasta, et kuulata tuhandeid kõlasid ja leida see õige. Üks refrään võib peita endas rohkem kui 200 harmooniat!" lisas ta. "Aga miski ei ole nii võimas, kui see armastus, kirg ja paranemine, mida tunnen stuudios muusikat salvestades. Pärast 31 aastat tundub see ikka täpselt sama põnev kui 9-aastasena. Nii et jah, uus muusika on tulemas!"