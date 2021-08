Festivali Sack von Soundi raames toimuvad taasiseseisvumispäeval tasuta kontserdid

Programm algab kell 12 Sten Olle kontserdiga koos Saku segakoor Tuljakuga ning rahvatantsijatega. Kella ühest saab kuulda Saku mandoliinide orkestri perekontserti, neljast Saku noortebändi Mini Beat ning kell 17 astub üles Eesti ansambel Smilers. Kõik päevased kontserdid on tasuta.

Päevasele programmile paneb õhtul punkti tasuline Gunnar Grapsi galakontsert, kus solistideks on tuntud Eesti lauljad Kristjan Kasearu, Gerli Padar ning Vaiko Eplik.

Programmist leiab veel Ewert and The Two Dragonsi, Kristjan Järvi ning ÜENSO kontserdi 19. augustil. Kogu festivali programm ja täpsustav info on leitav Sack von Soundi lehelt.