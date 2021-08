Nukitsamees tähistab 40. sünnipäeva suurejoonelise kontsertetendusega Mulgimaal

"Tõenäoliselt filmiti Nukitsamees Mulgimaal seetõttu, et siinsed talud asuvad kaunil maastikul, need olid ajalooliselt suured ja heal järjel," selgitab kontsert-etenduse korraldaja Priit Oks. Nukitsamehe kodutaluks oli Killaste talu ning nõiamaja ehitati Rutu mäe lähedale metsa. Oksa sõnul on nõiamaja tänaseks ajahambale täielikult alla vandunud, kuid Killaste talus veel terasele silmale tuvastatavad peamaja, ait ning loomulikult imelised vaated loodusele.

Nii sündiski idee samas paigas taaselustada Nukitsamehe filmist tuntud helilooming ning minna jalutuskäigule Eestimaa inimeste poolt armastatud filmi telgitagustesse.

15. augustil jõuab Urissaare Rantšos, filmitalu radadele kahes osas suurejooneline kontsertetendus, mille esimeses pooles kõlab Olav Ehala muusika ning solistidena astuvad üles Nele-Liis Vaiksoo ja Lauri Liivi. Kontserdi teises osas esineb Valter Soosalu dirigeerimisel kammerkoor Kolm Lindu. Samuti liikumisjuht Vaike Rajaste juhatusel tantsurühm Vabajalg.

"Kohalikus kogukonnas on 1981. aasta suvest hulgaliselt rahvapärimust, mille toome esmakordselt publikuni," räägib Priit Oks. "Kohalikelt on kokku kogutud palju humoorikaid seiku, mis sel filmisuvel siinmail juhtus. Mõhk ja Tölpa ehmatanud ühe päevavarga ausaks meheks või kuidas Ita Ever käis Karksi sööklas piimasuppi söömas. Neid lugusid jagub ja esimest korda jõuavad need lood ka laiema publikuni."