Londoni legendaarne Abbey Roadi stuudio avab 90. sünnipäeva puhul fännidele uksed

Abbey Roadi stuudios on 90 aasta jooksul kirjutanud ja salvestanud muusikat maailmatasemel artistid nagu The Beatles, Pink Floyd, Kate Bush, Oasis, Kanye West, Adele, Ed Sheeran ja Frank Ocean.

Pühapäevani kestvatel ekskursioonidel saab uudistada kõiki kolme salvestusstuudiot, mis seal algusest peale kasutusel olnud. Lisaks saavad huvilised tutvuda ka tehnikaga, mida on kasutatud, et salvestada mõned kõige armastatumad lood maailmas.

Lisaks näidatakse külalistele, kuidas on stuudios salvestatud muusikat "Sõrmuste isandi", "Harry Potteri" filmidele ning ka filmidele "Gravity" ja "Shape Of Water", mis pälvisid Oscaritel ka parima filmimuusika auhinna.

